Нанкин, Китай, 31 июля, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Более 10 тыс. пассажиров застряли в международном аэропорту «Лукоу» города Нанкин в провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает 30 июля агентство Синьхуа.

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Причиной тому стали сильнейшие грозы с ливнями, которые обрушились на город с 18:00 по местному времени 30 июля. Около 130 внутренних рейсов были отложены или отменены, что составляет более 80% от общего числа рейсов, сообщил источник агентства в аэропорту. Метеорологи прогнозируют затяжной характер ливней.

Напомним, что непрекращающиеся ливни серьезно нарушают работу транспортной системы Китая, так, лишь к 28 июля удалось расчистить завалы железной дороги в провинции Сычуань, спровоцированные сходом оползня 12 июля.