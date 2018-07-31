Вильнюс, 31 июля, 2018, 05:20 — ИА Регнум. Приложение социальной сети «Одноклассники» попало в перечень приложений, не рекомендованных для использования жителями Литвы в целях соблюдения безопасности. Такие рекомендации выдал национальный центр кибернетической безопасности Литвы.

Логотип социальной сети «Одноклассники»

По их мнению, российские приложения не соответствуют требуемым нормам безопасности и незаконно собирают конфиденциальную информацию пользователей. Кроме «Одноклассников», в список попали приложения «Mail.Ru» и «Яндекс.Такси».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля представители правящей партии Литвы заявили, что Россия может вмешаться в грядущие в 2019 году выборы в стране и предложили законопроект, наделяющий членов избиркома дополнительными полномочиями.