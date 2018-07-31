Москва, 31 июля, 2018, 05:12 — ИА Регнум. Акционист Петр Верзилов задержан нарядом ОМОН, сообщил он в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Петра Верзилова выносят с поля

«Только что при выходе из Спецприемника номер 2 был задержан нарядом ОМОН», — написал Верзилов.

Верзилову сказали, что его отвезут в ОВД «Лужники».

Напомним, Верзилов — один из участников скандальной акции Pussy Riot в финале ЧМ-2018, которые выбежали на поле в милицейской форме. Он был задержан, отсидел 15 суток и оштрафован на полторы тысячи рублей.