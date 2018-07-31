Пекин, 31 июля, 2018, 04:11 — ИА Регнум. Правительство Китая призвало к продвижению честного равного для всех образования, обеспечивая большую помощь бедным районам страны и улучшая уровень зарплат и отношение к учителям начальных и средних школ, сообщает 31 июля агентство Синьхуа.

My own photo Китайские школьники

На исполнительном заседании Госсовета КНР, которое прошло 30 июля под председательством премьера Ли Кэцяна, был подчеркнут особый приоритет всеобщего образования при распределении образовательных фондов и оптимизации структуры трат на образование с целью обеспечения равенства. В частности, в приоритете правительства в вопросе финансирования должны быть бедные районы и бедные семьи. При этом зарплаты учителей начальных и средних школ не должны быть ниже, чем у гражданских служащих в их регионах.

Напомним, что в Китае продолжается борьба с бедностью. До 2020 года власти намерены создать в Поднебесной общество умеренного достатка и вывести последние 20 млн человек из беспробудной нищеты. Также внимание уделяется и нищим инвалидам. За 13-ю пятилетку (2016−2020) было отремонтировано 2,1 млн жилищ людей с ограниченными возможностями и предстоит отремонтировать еще 3,3 млн.