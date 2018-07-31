Вашингтон, 31 июля, 2018, 03:35 — ИА Регнум. Италия не собирается выходить из состава Евросоюза и чувствует себя комфортно в рамках ЕС, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте в интервью телеканалу Foxnews.

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«Но, конечно, мы хотим существовать в составе ЕС согласно своим представлениям и потребностям граждан Италии… В ЕС есть свои проблемы — политические, экономические, проблема с мигрантами. И мы будем стараться направить страны — участницы ЕС в нужное нам русло», — добавил он.

Конте подчеркнул, что пример Великобритании, которая собралась выходить из состава ЕС, не является желаемым для Италии и его страна не видит будущего вне Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у Италии возникали разногласия с ЕС по поводу приема мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. В связи с этим премьер-министр Италии Джузеппе Конте выдвинул предложение для стран ЕС создать кризисную комиссию по распределению мигрантов между странами — участницами.