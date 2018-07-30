Москва, 31 июля, 2018, 02:43 — ИА Регнум. Самый красивый в 2018 году звездопад можно будет наблюдать в ночь на 13 августа, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Звёздное небо

Астрономы собщили, что 11 августа 2018 года на севере и востоке России можно будет увидеть частное затмение Солнца. Максимальная фаза — 0,74.

«С 12 на 13 августа нас ждет самый красивый звездопад года! — отметили в планетарии. — На эту ночь приходится максимум активности метеорного потока Персеид!»

Согласно прогнозу, в эту ночь плотность метеорного потока составит 100 метеоров в час.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 28 июля Московский планетарий собирался провести наблюдение двух редких астрономических явлений, но отменил задуманное из-за непогоды.