Москва, 31 июля, 2018, 02:36 — ИА Регнум. Министерство транспорта РФ предложило внести изменения в федеральные авиационные правила, согласно которым дамские сумки и портфели не будут считаться ручной кладью. Этот законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Blog Tyrant Ручная кладь

Проект предлагает оставить норму по весу ручной клади в пять килограммов, однако предписывает исключить рюкзаки, портфели и дамские сумки из перечня вещей, подлежащих взвешиванию перед вылетом.

Также предлагается разрешить пассажирам бесплатно брать в салон букеты цветов, верхнюю одежду, детское питание, деловые костюмы, костыли, товары Duty Free и устройства для переноса детей, если они соответствуют установленным габаритам.

Напомним, осенью 2017 года Минтранс РФ определил правила провоза ручной клади, установившие вес в пять килограммов как максимальный для бесплатного провоза. Отмечалось, что предметы, ранее разрешенные к бесплатной перевозке, подлежали взвешиванию и входили в учет этих пяти килограмм.