Москва, 31 июля, 2018, 01:32 — ИА Регнум. Представители США отклонили приглашение участвовать в переговорах по Сирии в «Астанинском формате», которые проходят в Сочи, в качестве наблюдателей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает пресс-служба ведомства.

Дядя Сэм

«Такая реакция вызывает сожаление, имея в виду, что из Вашингтона постоянно звучат уверения в готовности содействовать налаживанию политпроцесса в Сирии», — заявила она.

Захарова также отметила, что такой формат переговоров не является попыткой создать альтернативу «Женевской площадке» международных переговоров по Сирии, а призван лишь дополнить существующий процесс мирного урегулирования в регионе. В свою очередь Захарова заявила, что попытки США сконцентрировать внимание именно на «Женевской площадке», игнорируя другие форматы, выглядят нелепо.

«Причем призыв США выдвинуть на передний план Женевскую площадку, в том числе под предлогом оказания поддержки спецпосланнику Генсекретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре, выглядит весьма нелепо, учитывая заинтересованное личное участие ооновца в сочинском мероприятии», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сочи начала работу международная встреча по вопросам мирного урегулирования в Сирии. В переговорах участвуют страны-гаранты перемирия — Россия, Иран и Турция. Основной повесткой являются вопросы деэскалации обстановки в регионе, возвращения беженцев и вопросы формирования сирийского конституционного комитета.