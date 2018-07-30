Сочи, Краснодарский край, 31 июля, 2018, 01:59 — ИА Регнум. Встреча с представителями сирийской оппозиции планируется в Сочи 31 июля, сообщил спецпредставитель российского президента по сирийскому урегулированию АлександрЛаврентьев.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Сирии

По словам Лаврентьева, сирийцы от оппозиции уже в Сочи. Сейчас они участвуют во встрече с делегацией из Турции и с представителями ООН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля также состоится встреча в четырехстороннем формате: переговоры проведут представители России, Ирана и Турции, а также Стаффан де Мистура — спецпосланник ООН по Сирии.