Москва, 31 июля, 2018, 01:09 — ИА Регнум. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов собирается извиниться перед президентом России Владимиром Путиным за высказанные им сомнения насчет финансирования компании, сообщает «Эхо Москвы».

Premier.gov.ru Владимир Путин и Алексей Венедиктов. 2012

Венедиктов заявил, будто не знал, что радиостанция получает кредиты от «Газпромбанка» с двузначным процентом, и добавил, что о кредитовании не знали и миноритарные акционеры компании.

Также Венедиктов заявил, что его уход из совета директоров «Эха Москвы» был вызван «конфликтом интересов». По его словам, отныне интересы миноритариев будет представлять его заместитель Екатерина Годлина.

Напомним, в ходе прямой линии — 2018 президент России Владимир Путин заявил, что радиостанция «Эхо Москвы» финансируется «Газпромом». Отметим, что «Эхо Москвы» является закрытым акционерным обществом, большая часть акций которого принадлежит компании «Газпром-медиа Холдинг».