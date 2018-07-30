Киев, 31 июля, 2018, 01:05 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Виталий Куприй получил повестку на допрос в СБУ по делу о государственной измене президента Украины Петра Порошенко, сообщил парламентарий 30 июля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Ранее депутат обращался в СБУ с просьбой расследовать передачу ВСУ оружия, купленного на деньги Порошенко.

«С целью выяснения законности такой операции и механизма передачи оружия ВСУ я направил запрос в министерство обороны. В ответе министр Степан Полторак сообщил, что было передано 98 (а не 100) единиц охотничьего (а не военного) огнестрельного оружия в соответствии с трехсторонним договором о закупке товаров за благотворительные средства между поставщиками оружия, Центром обеспечения и дочерним предприятием Кондитерская корпорация Рошен», — рассказал Куприй.

По словам народного депутата, публичное освещение жеста Порошенко является разглашением важной информации, способной навредить ВСУ:

«По инициативе Петра Порошенко и в целях распространения в СМИ была организована и осуществлена демонстрация оружия, которое передается нашим военным, что, по сообщению Степана Полторака, может навредить интересам национальной безопасности Украины и является военной тайной».

Напомним, Порошенко принадлежит завод «Ленинская кузница», который удачно выиграл госзаказ на катера для ВМФ Украины.

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Также людям, близким к Порошенко, принадлежит завод «Маяк», производитель печально известного миномета «Молот».

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