Хмеймим, Сирия, 30 июля, 2018, 23:28 — ИА Регнум. Российские военные в Сирии сбили очередной запущенный боевиками беспилотный летательный аппарат в районе авиабазы Хмеймим. Об этом 30 июля сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

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По его словам, беспилотник, запущенный с подконтрольной незаконным вооружённым формированиям территории, был зафиксирован в тёмное время суток 29 июля средствами контроля воздушного пространства авиабазы.

Аппарат был уничтожен штатными зенитными огневыми средствами на безопасном удалении от авиабазы, ущерб российским объектам в Сирии нанесён не был, сообщил Цыганков.

Напомним, 21 июля в Минобороны России уже сообщали об уничтожении в районе авиабазы Хмеймим беспилотника, выпущенного с подконтрольной боевикам территории на севере провинции Латакия.