Идлиб, Сирия, 30 июля, 2018, 23:04 — ИА Регнум. В сирийской зоне деэскалации «Идлиб» в период с 23 по 29 июля наблюдается резкое увеличение количества обстрелов, заявил 30 июля на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Сирия

По его словам, по сравнению с предыдущей неделей количество нарушений режима прекращения огня незаконными вооруженными формированиями выросло в полтора раза.

«Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, за последнюю неделю резко возросло количество нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации», — сказал Алексей Цыганков.

В частности, в результате обстрела из реактивных систем залпового огня, который устроили боевики, в одном из районов города Алеппо, погибли два человека и еще шестеро были ранены. Все они являются мирными жителями.

Кроме того, с территории зоны «Идлиб» регулярно происходят запуски беспилотников незаконных вооруженных формирований, пытающихся достичь российской авиабазы Хмеймим.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля система ПВО российской авиабазы Хмеймим обнаружила и уничтожила беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории, контролируемой незаконными вооруженными формированиями.