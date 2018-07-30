Нью-Йорк, США, 30 июля, 2018, 21:20 — ИА Регнум. Илон Маск ведет переговоры с представителями Германии и Нидерландов о строительстве первого крупного завода Tesla в странах ЕС, 30 июля сообщает The Wall Street Journal.

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Издание ссылается на «компетентные источники», однако официального подтверждения данной информации от Tesla или самого Маска нет. Тем не менее ещё в июне Маск заявлял в «Твиттере» о намерении построить завод «на немецко-французской границе».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля Маск подписал договор о строительстве завода Tesla в китайском Шанхае. Ожидается, что китайский завод Tesla будет производить до 500 тыс. электроавтомобилей в год.

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