Ташкент, 30 июля, 2018, 20:27 — ИА Регнум. В Ташкенте прошло первое заседание экспертно-аналитического совета при министерстве народного образования Узбекистана, в рамках которого обсуждалось повышение значимости образования, сообщает 30 июля издание «Подробно.uz».

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На совещании также обсуждались функции и задачи новой общественной структуры. Участники пришли к выводу, что совет — это консультативно-совещательный орган, который будет выполнять общественный контроль деятельности министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов заявил, что в школах республики будут пересмотрены функции родительских комитетов, которые должны заниматься общественным контролем за деятельностью администрации школ.