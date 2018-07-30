Астана, 30 июля, 2018, 19:52 — ИА Регнум. По состоянию на конец 2017 года в Казахстане было зарегистрировано 70 тыс. человек, больных гепатитом, у 5 147 пациентов диагноз был поставлен впервые, сообщает 30 июля издание BNews со ссылкой на фонд социального медицинского страхования.

Вирус гепатита

Среди регионов Казахстана по данному показателю выделяется Алма-Ата — в 2017 году было зарегистрировано 12 747 случаев заболевания, из них в 361 случае диагноз поставлен впервые.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня из бюджета Казахстана выделено 1,5 млрд тенге ($4,4 млн) на закупку препаратов для лечения пациентов с гепатитом С. Средства были выделены в рамках договора между Программой развития ООН и ТОО «Ск-Фармация».