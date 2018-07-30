Москва, 30 июля, 2018, 20:06 — ИА Регнум. В Московском музее современного искусства 2 августа откроется выставка «Мастерская 20'18: Системы тайных знаков». На ней будут представлены культурные коды, условные знаки, загадочные символы, особые шифры, и всё такое, что кардинально влияет на восприятие действительности.

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«Мастерская 20'18: Системы тайных знаков» — это совместный проект Московского музея современного искусства и Школы современного искусства «Свободные мастерские». Более 30 молодых художников представляют свои проекции вербальных и невербальных символов и знаков. Эта единое арт-осмысление уже стало специальным проектом VI Московской международной биеннале молодого искусства.

Школа современного искусства «Свободные мастерские» — образовательная платформа Московского музея современного искусства для молодых художников. Основана в 1992 году группой известных художников и искусствоведов. Студенты имеют возможность учиться у лучших преподавателей, участвовать в мастер-классах, групповых выставках, фестивалях.