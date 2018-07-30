Париж, 30 июля, 2018, 19:09 — ИА Регнум. В тюрьме на территории французской коммуны Салон-де-Прованс заключённый захватил в заложники медицинского работника, сообщает BFM TV.

Brunoguzzi Французская полиция

Как сообщается, инцидент произошёл в психиатрическом отделении тюремной больницы. Мужчина захватил медсестру, вооружившись «самодельным оружием».

В распространённом заявлении министерства юстиции Франции говорится, что с заключённым в настоящее время ведутся переговоры.

Уточняется, что захвативший заложницу — неоднократно осуждённый на длительные сроки «за акты насилия». Других поробностей произошедшего на данный момент не приводится.