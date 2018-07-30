Владимирская область, 28 сентября, 2009, 12:40 — ИА Регнум. В Петушинский районный суд (Владимирская область) направлено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ГИБДД . Он обвиняется в получении взятки, сообщили 28 сентября корреспонденту ИА REGNUM Новости в областной прокуратуре.

По версии следствия, в мае и июне 2009 года 38-летний Дмитрий Калинин , являясь инспектором дорожно-патрульной службы ГИБДД ОВД по Петушинскому району, неоднократно получал денежные вознаграждения за несоставление протоколов об административных правонарушениях.

Прокурором Петушинского района утверждено обвинительное заключение по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия (бездействие)). Статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. В настоящее время Калинин из органов внутренних дел уволен.