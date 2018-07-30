Бишкек, 30 июля, 2018, 17:02 — ИА Регнум. В первой половине 2018 года экспорт киргизстанских товаров в страны ближнего и дальнего зарубежья превысил $681 млн (более 42,8 млрд рублей). В том числе в страны СНГ на сумму более $356,2 млн (свыше 22,4 млрд), пишет «Tazabek» со ссылкой на официальные данные национального статистического комитета Киргизии.

Товарный поезд

Основным получателем киргизстанской продукции традиционно является Россия, в которую из Киргизии экспортировано товаров на сумму свыше $145,4 млн (более 9,15 млрд рублей).

Второе место занимает Казахстан — более $108,8 млн (свыше 6,85 млрд рублей), а третье досталось Узбекистану — более $70 2 млн (свыше 4,42 млрд рублей).

Затем следуют Таджикистан — более $19,9 млн (свыше 1,25 млрд рублей), Белоруссия — $3,2 млн (202 млн рублей), Азербайджан — $709 тысяч (44 млн рублей), Армения — $71,5 тысячи (4,5 млн рублей) и Молдавия — $44,3 тысячи (около 2,8 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что внешнеторговый оборот Киргизии по итогам 2017 года превысил $6,27 млрд (свыше 394,8 млрд рублей по текущему курсу) и вырос в сравнении с 2016 годом на 12,5%. При этом экспорт киргизстанской продукции увеличился на 13,8%, а импорт зарубежных товаров в республику — на 12%.

Товарооборот Киргизии со странами-участницами Евразийского экономического союза в этот период вырос на 16,6% и составил порядка 140,3 млрд рублей.