Санкт-Петербург, 30 июля, 2018, 17:10 — ИА Регнум. Пассажирские электропоезда с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга до бурно растущего города Сертолово во Всеволожском районе Ленинградской области будут запущены до конца 2020 года. Для этого потребуется глубокая модернизация существующей железнодорожной ветки, сообщает 30 июля издание «Фонтанка» со ссылкой на «Дирекцию по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Дарья Драй ИА REGNUM Пригородный поезд «Ласточка»

Для того чтобы запустить между Петербургом и Сертолово 11 пар современных электропоездов типа «Ласточка», АО «РЖД» готово потратить 4,5 миллиарда рублей. Это позволит перевозить более 13 200 человек в день в одну сторону, минуя крайне загруженные автомобильные дороги.

«Средняя скорость движения «Ласточек» на участке будущей ветки от Сертолово до Левашово составит 42 километра в час, это означает, что до Удельной жители Сертолово доберутся за 27 минут, до Финляндского вокзала — за 38», — отмечает источник.

Как рассказали в «Дирекции», в ближайшее время Октябрьская железная дорога объявит конкурс на проведение проектных работ. Проектирование линии начнется осенью текущего года и займет 7−8 месяцев. Запуск движения электричек намечен на конец 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года премьер Дмитрий Медведев поддержал этот проект. Ранее губернаторы Санкт-Петербурга и Ленобласти направили письмо главе правительства с предложением организовать пригородный маршрут железнодорожного транспорта из Санкт-Петербурга в Сертолово. Представители РЖД в 2017 году раскритиковали эту идею. Тем не менее губернаторы регионов пообещали оказать всестороннюю поддержку АО «РЖД» при реализации проекта.