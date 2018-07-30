Москва, 30 июля, 2018, 16:55 — ИА Регнум. Рост ВВП России во втором квартале 2018 года составил 1,8−2,2%. Такая оценка приводится в июньском докладе «Экономика», обнародованном 30 июля пресс-службой Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Центробанк России

Как говорится в документе, на такие темпы роста «указывает динамика индикаторов спроса и предложения».

Регулятор отмечает, что прирост большей части компонентов ВВП по использованию доходов за отчётный период соответствует прогнозу банка.

Напомним, по оценке Минэкономразвития, ВВП России в июне вырос на 1,1% в годовом выражении после роста на 2,2% в мае.