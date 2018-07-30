Москва, 30 июля, 2018, 16:46 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин подписал указ о праздновании 150-летнего юбилея великого русского писателя Ивана Бунина. Он внес, подчеркивается в документе, «выдающийся вклад в отечественную и мировую культуру», сообщается на сайте главы государства.

Иван Алексеевич Бунин

Президент дал распоряжение образовать комитет по празднованию юбилея и возложить на него организацию различных мероприятий по празднованию 150-летия Бунина.

Иван Бунин получил Нобелевскую премию по литературе в 1933 году.