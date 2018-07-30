Владимир, 30 июля, 2018, 14:25 — ИА Регнум. Не только жителей Крыма, но и всех граждан России, порадовало возвращение полуострова в состав страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед участниками Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» во Владимирской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По словам дипломата, чаяния крымчан и всех жителей страны отражает то, что теперь «19 апреля будет днем принятия в Россию Крыма, Тамани и Кубани, как это произошло в 1773 году».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на референдуме в Крыму, который состоялся в марте 2014 г., более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Голосование жителей Крыма стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

Читайте также: В Киеве раскритиковали закон о Дне принятия Крыма в состав Империи