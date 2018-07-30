В Киеве раскритиковали закон о Дне принятия Крыма в состав Империи

Киев, , 03:07 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подверг критике новый российский закон о Дне принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Соответствующий комментарий опубликован в Twitter министра.

«Вчерашним выпадом по Крыму Россия демонстрирует свою слабость, огрызаясь на декларации ряда цивилизованных стран», — написал Климкин.

По его мнению, Россия ищет аргументы в прошлом, тогда как «цивилизованный мир» обращается к международному праву.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о новой памятной дате был одобрен Советом Федерации 29 июля. С 2019 года в России будут отмечать День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Это историческое событие произошло в 1783 году.

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