Москва, 30 июля, 2018, 13:32 — ИА Регнум. Среда или пятница должны стать дополнительным выходным днём в жаркую погоду, считает депутат Госдумы РФ Виталий Милонов («Единая Россия»). Об этом он заявил 30 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Джон Сингер Сарджент. Сиеста. 1905

«Государство обязано заботиться о том, чтобы граждане чувствовали себя хорошо, — сказал Милонов. — Аномальная жара — это как стихийное бедствие. Если во время стихийного бедствия мы вводим отдельные ограничения, то в жару нужно вводить точно такие же ограничения. Мы не средиземноморское государство, где приятная жара. У нас высокая влажность, организмы не привыкли к такой жаре, поэтому среда или пятница должна быть дополнительным выходным днём в аномально жаркую погоду».

Кроме того, Милонов признался, что депутаты тоже страдают от жары «у себя на дачах, ещё не знаю где».

«Вернёмся из отпуска, и я напомню им о потных рубашках, — пообещал Милонов. — Пускай поддерживают (идею о дополнительном выходном — прим. ИА REGNUM ). В Госдуму все тоже ходили потные и мокрые».

Напомним, что ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире Радио «Комсомольская правда» призвал установить дополнительный выходной в жару, который жители РФ могли бы отработать холодное время года. Также, по его мнению, следует сокращать рабочие дни в знойную погоду на один час.

«Где-то, может быть, договориться, что в жаркие дни неделя, две недели (не бывает у нас всё лето жаркое), на один день выходных больше, а потом доработаем осенью и зимой, когда делать нечего будет, все мерзнуть будут, никуда не пойти — слякоть, реагенты на ногах и всё остальное», — добавил Милонов.