Бон, Франция, 30 июля, 2018, 12:41 — ИА Регнум. На востоке Франции семеро человек получили огнестрельные ранения в результате нападения группы неизвестных. Об этом пишет 30 июля газета Le Parisien.

Geoffrey Fairchild Стрельба

По сведениям издания, один из пострадавших в результате ночной стрельбы в городе Бон находится в критическом состоянии. Судя по показаниям свидетелей инцидента, несколько нападавших приехали к месту атаки на автомобиле. Расследование дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря на автостоянке аэропорта на востоке острова Корсика, принадлежащего Франции, погиб один человек, и еще двое получили пулевые ранения.

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