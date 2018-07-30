Москва, 30 июля, 2018, 12:30 — ИА Регнум. По-прежнему сырьевой рынок внимательно следит за высказываниями первых лиц США по поводу протекционистской политики Вашингтона. Это относится в равной степени к торговой войне с Китаем и санкциям в отношении Ирана. Китайская проблема грозит замедлением роста экономики Поднебесной, но это пока в дальней перспективе. А вот первый пакет санкций против Ирана вступает в силу уже через одну неделю, 6 августа. Окончательно санкции начнут работать после 4 ноября, но похоже на то, что рынок начинает готовиться к снижению поставок нефти с Ближнего Востока, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант Teletrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Внутри самого Ирана растет градус социального недовольства, который косвенно подтверждается ростом курса иранского риала на чёрном рынке. В апреле 2018 года за доллар США давали 50 риалов, в прошедшие выходные курс поднялся до 102 риалов. Инфляция в стране составляет 203%, максимальное значение с октября 2013 года. Худшим вариантом выхода из кризиса может стать развязывание «маленькой победоносной войны» в регионе, например в качестве помощи повстанцам в Йемене. Чем всё это может закончиться — лучше об этом не думать», — отметил эксперт.

Тем временем цена нефть марки Brent вплотную приблизилась к отметке $75 за баррель, североамериканская WTI отстает примерно на $6 и торгуется на открытии лондонской сессии $69,02 за баррель. Кроме иранской проблемы рынок поддерживают новости из Саудовской Аравии, которая на прошлой неделе приостановила поставки морем из-за угрозы нападения на саудовские танкеры.

«31 июля 1 августа выходит очередная статистика запасов углеводородов в США, которая показывала снижение последние два месяца. В случае подтверждения тренда, нефть может получить очередную порцию поддержки и закрепиться выше $75 за баррель», — полагает Грачёв.

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