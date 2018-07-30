Брюссель, 30 июля, 2018, 12:27 — ИА Регнум. С четырех иракских компаний, работающих в области продуктов питания и производства табачных изделий, были сняты санкции Евросоюза. Об этом говорится в опубликованном 30 июля заявлении Совета ЕС.

Osd.mil Ирак

В документе отмечается, что из ограничительного списка 23 июля были исключены Иракская табачная компания, государственные компании по производству сахара и молочной продукции, а также госпредприятие по производству растительных масел. Снятие данных ограничений вступает в силу с 31 июля.

Напомним, постановление Совета ЕС об ограничениях на экономические и финансовые отношения с Ираком было принято в 2003 году.

Читайте также: Россия продолжит сотрудничество с Ираком в сфере энергетики