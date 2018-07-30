Омская область, 4 июля, 2013, 13:01 — ИА Регнум. В результате следственных действий в Омской области обнаружено тело разыскиваемой полуторагодовалой девочки, которая пропала в день нападения на её мать. Итогом оперативно-розыскных мероприятий стало задержание ранее судимого 25-летнего жителя города Омска. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета РФ, он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство) и п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего).

Во время допроса следователем подозреваемый дал подробные показания, пояснив, что в ходе ссоры нанёс несколько ножевых ранений пассажирке, которую, предполагая, что женщина скончалась, за городом скинул в яму с бытовыми отходами, после чего задушил её малолетнюю дочь, а тело спрятал в лесу.

Сегодня при проверке показаний на месте преступления, которое указал подозреваемый, в районе 1,5 км от места обнаружения 26-летней женщины с ножевыми ранениями было найдено тело её годовалой дочери. В настоящее время следователями проводится осмотр места обнаружения тела ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 30 июня женщина вместе с дочерью, сестрой, подругой и их детьми гуляла в Парке культуры и отдыха имени 30 лет ВЛКСМ, после чего вечером потерпевшая вместе с ребёнком была в гостях у знакомого, от которого ночью, взяв с собой ребёнка, ушла в неизвестном направлении. 1 июля на расстоянии 1,5 км от трассы "Омск-Павлодар" в яме в лесополосе около села Усть-Заостровка Омского района женщину без ребёнка нашла местная жительница.

После обнаружения обнажённой 26-летней женщины с ножевыми ранениями в области груди и шеи, полуторагодовалая дочь которой пропала, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство) и п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего).

Все эти дни допрашивались свидетели, знакомые и родственники потерпевшей, проводились иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, розыск пропавшего ребёнка, а также похищенных детской коляски, женской сумки и сотового телефона.