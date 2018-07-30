Москва, 30 июля, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Центральный банк РФ за первое полугодие 2018 года выявил около 1900 организаций, занимавшихся нелегальным кредитованием населения. Об этом сообщает 30 июля РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

По данным регулятора, количество таких «чёрных кредиторов» по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросло вдвое. В основном рост данного показателя связан с расширением региональной активности ЦБ РФ в регионах по поиску подобных организаций.

Как сообщало 5 марта ИА REGNUM, в России число незарегистрированных микрофинансовых организаций (МФО) в 2017 году выросло до 6,6 тыс. Это в три раза больше, чем официально зарегистрированных Банком России МФО.

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