Москва, 30 июля, 2018, 10:45 — ИА Регнум. В России с 2019 года будут полностью или частично освобождены от уплаты взносов за капитальный ремонт собственники жилья в возрасте от 70 лет и семьи, в которых проживают неработающие пенсионеры или неработающие инвалиды I и II группы. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, размещён на официальном портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за коммунальные услуги

Согласно тексту документа, с 1 января 2019 года региональные власти начнут возмещать расходы на капремонт собственникам жилья, достигшим возраста 70 или 80 лет, проживающим в семье с инвалидами I и II групп. По закону, компенсация для лиц в возрасте от 70 до 80 лет может составить 50%, а старше 80 лет — 100% от уплаченных взносов.

Читайте также: Госдума дает регионам допоснования для компенсации взноса на капремонт

Как сообщало ИА REGNUM, первый зампред комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин («Единая Россия») заявил, что в регионах будет проведена разъяснительная работа для того, чтобы научить граждан правильно подавать заявления на получение региональных компенсаций на капремонт.

Читайте также: «ЕР» научит пенсионеров и инвалидов получать компенсацию за капремонт