Москва, 30 июля, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Правосудие

Предполагается, что принятое решение повысит эффективность правосудия, поскольку закон позволит создать самостоятельные кассационные и апелляционные суды, работающие в пределах территории соответствующего судебного округа. При этом границы новых судебных округов не будут совпадать с существующим административно-территориальным делением в России.

Законом предусмотрено создание девяти кассационных судов общей юрисдикции, каждый из которых будет охватывать несколько регионов. Эти суды будут размещены в Саратове, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Самаре, Челябинске, Кемерове и Владивостоке. Кроме того, при необходимости в регионах может быть создано судебное присутствие, расположенное вне основного места пребывания суда.

Апелляционные суды появятся в Калуге, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Апелляционный военный суд будет располагаться в городском округе Власиха Московской области.

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