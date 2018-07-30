Иркутск, 30 июля, 2018, 09:33 — ИА Регнум. В Иркутске правоохранители задержали мужчину, открывшего стрельбу по полицейским из окна своей квартиры. Кадры задержания подозреваемого, снятые на мобильный телефон очевидца, опубликовал телеканал «РЕН-ТВ».

Надевают наручники

Отмечается, что гражданин, стрелявший по наряду полиции, проходившему мимо его дома, был в состоянии алкогольного опьянения. На кадрах ролика видно, как злоумышленника в наручниках уводят сотрудники в бронежилетах и защитных шлемах. В настоящее время подробности произошедшего уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в группу иркутских полицейских, задержавших правонарушителя после автомобильной погони, въехал нетрезвый местный автомобилист. В результате инцидента пострадали девять человек, восемь из которых — правоохранители.

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