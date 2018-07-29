Погоня со стрельбой в Иркутске: пострадали восемь полицейских

Иркутск, , 02:05 — REGNUM В Иркутске в группу полицейских, задержавших правонарушителя после погони, въехал нетрезвый автомобилист. В результате пострадали девять человек, восемь из них — правоохранители, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в ночь на 29 июля. Стражи порядка стали преследовать водителя, который не подчинился требованиям об остановке. В ходе погони им пришлось применить табельное оружие. Автомобилиста, создававшего опасные ситуации, задержали в районе Иркутного моста.

«Но при оформлении материалов о правонарушении другой автомобилист врезался в сотрудников ГАИ», — сказал представитель полиции агентству ТАСС.

Виновника аварии задержали. Водитель был пьян, уточнил источник в правоохранительных органах региона.

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