Воскресенье, 29 Июля 2018 года
03:01:03 МСК

Погоня со стрельбой в Иркутске: пострадали восемь полицейских

Происшествия

В группу сотрудников ГАИ въехал пьяный автомобилист

Иркутск, 29 июля 2018, 02:05 — REGNUM  В Иркутске в группу полицейских, задержавших правонарушителя после погони, въехал нетрезвый автомобилист. В результате пострадали девять человек, восемь из них — правоохранители, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в ночь на 29 июля. Стражи порядка стали преследовать водителя, который не подчинился требованиям об остановке. В ходе погони им пришлось применить табельное оружие. Автомобилиста, создававшего опасные ситуации, задержали в районе Иркутного моста.

«Но при оформлении материалов о правонарушении другой автомобилист врезался в сотрудников ГАИ», — сказал представитель полиции агентству ТАСС.

Виновника аварии задержали. Водитель был пьян, уточнил источник в правоохранительных органах региона.

Читайте также: Двое детей в реанимации после ДТП в Иркутской области

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить