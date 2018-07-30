Киев, 30 июля, 2018, 09:29 — ИА Регнум. С 2019 года на Украине в два раза увеличат гарантию на ремонт дорог, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает 30 июля «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины

Согласно сообщению, на данный момент дорожные строители дают гарантию на пять лет и только на капитальный ремонт. Правительство Украины намерено обязать подрядчиков давать гарантию на 10 лет и не только на капремонт, но и на текущий и средний ремонты.

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Напомним, украинские дороги признаны одними из худших иностранными организациями. Также ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что 95% дорог в стране изношены. А глава «Укравтодора» Славомир Новак отмечал, что 30% отремонтированных в 2016 году дорог не соответствуют техническим стандартам.