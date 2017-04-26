Гройсман обещает построить на Украине дороги к 2030 году

Киев, , 17:59 — REGNUM К 2024 году на Украине будут «нормальные» дороги, а к 2029 году украинцы «смогут ими гордиться». Об этом 26 апреля на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает ИА REGNUM.

«Понятно, 2014−2016 годы — кризисные годы, но что, не видели 10 лет назад, что дороги разрушаются? В 2006—2012 годах, когда был экономический подъем?.. Сейчас мы не только латаем дороги, а закладываем уже серьезную программу, чтобы с 2018 года с дорожным фондом, который принял парламент по предложению правительства, мы смогли системно начинать восстановление украинских дорог. И через пять лет, вы увидите, дороги будут другие, нормальные дороги. А еще плюс пять лет, и мы будем гордиться украинскими дорогами», — пообещал Гройсман.

По его словам, на Украине на 95% изношены не только дороги, но и вагоны метро, больницы. Он призвал местные власти сообщать правительству о реальном положении дел в отраслях, а не прятать проблемы за «розовыми очками».

«Я недавно был в Харькове, пару дней назад, в понедельник (24 апреля). И мы зашли в метро. Мы поддерживаем предложения облгосадминистрации Харькова, чтобы предоставить государственные гарантии на строительство и реконструкцию харьковского метро. В метро есть вагонный парк, износ 95%. Посмотрите, на дорогах износ составляет 90−95%, посмотрите, какая ситуация в больницах. Я думаю, что ситуация в других метро страны является приблизительно одинаковой. Но это означает, нам нужно проводить системную модернизацию. Я предложил проехать по харьковскому метро. Людям ставят вагоны с 95% износа, а кому-то пришла идея подогнать новый экспериментальный состав для премьер-министра, новенький. Я сразу про это сказал, что кому вы хотите надеть розовые очки, я поеду там, где ездят люди, я хочу посмотреть, где ездят люди, какое реальное положение дел. Если ты понимаешь реальную проблематику, то ты готов будешь адекватно реагировать. Если тебе будут надевать розовые очки, то мир будет совершенно розовым. Но это не для нас, я — абсолютный реалист», — заявил Гройсман.

В свою очередь, глава компании «Укравтодор» Славомир Новак отметил, что 30% украинских дорог, которые были отремонтированы в 2016 году, не соответствуют техническим стандартам. «Мы завершили все проверки по всем дорогам за 2016 год. Около 30% не соответствуют техническим стандартам. Обязанность подрядных организаций — устранить все дефекты», — рассказал Новак.

Он также заверил, что «Укравтодор» не будет платить подрядчикам за некачественный ремонт украинских дорог. «В рамках новой концепции контроля качества ремонта дорог я подписал новый приказ для предприятия, которое занимается проверками и техконтролем, что без подтверждения качества выполненных работ мы не будем платить», — сказал Новак.

Напомним, в марте 2017 года советник председателя «Укравтодора» Александр Кава заявил, что в 2017 году Украина потратит на ямочный ремонт дорог около 2,5−3 млрд грн (до 112 млн долл). «На ямочный ремонт в этом году пойдет где-то около 2,5−3 миллиардов гривен, именно такая сумма предусмотрена в соответствии с тем распределением, которое есть. За эти деньги можно или провести капитальный ремонт 300 километров автомобильных дорог, или обеспечить проезд, ликвидировать ямы на 30 тысячах километров дорог. Это все же показатели, которые соизмеримы и дают возможность многим гражданам Украины во всех областях ездить, по крайней мере, по дорогам, а не по каким-то ухабам и ямкам», — сказал Кава.