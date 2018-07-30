Лос-Анджелес, США, 30 июля, 2018, 08:57 — ИА Регнум. Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович оформил хет-трик в матче чемпионата MLS с «Орландо Сити». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу «Гэлакси».

(cc )Doha Stadium Plus Qatar Златан Ибрагимович

Ибрагимович забил три мяча во втором тайме матча и принёс своему клубу победу. Сначала он головой замкнул навес с левого фланга. Затем завершил контратаку ударом головой в падении. После этого мощным ударом из штрафной поставил точку в матче.

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Напомним, Ибрагимович перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси» из «Манчестер Юнайтед» в марте 2018 года. В первом же матче за новый клуб он оформил дубль.

Всего в розыгрыше регулярного чемпионата MLS шведский форвард принял участие в 17 матчах и забил 15 голов.

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