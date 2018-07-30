Москва, 30 июля, 2018, 08:20 — ИА Регнум. Даже после взлетевших цен на бензин по дешевизне стоимости литра АИ-95 Россия уступает лишь девяти странам мира. Эти данные рейтинга компании Global Petrol Prices весьма показательно характеризует публикация «Свободной прессы» о стоимости топлива в СССР и сейчас, в которой утверждается, что дорогое — это хорошо забытое старое.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

Проанализировав возможности АЗС, особенности автомобильных двигателей и периоды повышения цен на моторное топливо в Советском Союзе, автор заметки пришёл к выводу, что сейчас бензин доступнее для россиян, чем в СССР в 1981 году, а за месячную зарплату можно проехать в три раза больше километров, чем 37 лет назад.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в международный рейтинг стран с самым дешевым бензином АИ-95 в мире Россию (10 место) включила компания Global Petrol Prices. Стоимость бензина АИ-95 в России начала повышаться несколько месяцев назад, но наиболее заметно это стало в апреле-мае 2018 года. В настоящее время литр бензина этой марки составляет порядка 0,72$ за литр или 45,3 рубля.