Москва, 30 июля, 2018, 08:17 — ИА Регнум. На 2018−2020 годы в Российской Федерации продлена программа льготного кредитования при покупке автомобилей. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник, 30 июля, на сайте правительства страны.

Автокредит

«Подписанным постановлением в правила внесены изменения, которыми действие программы льготного автокредитования продлено на 2018−2020 г.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по программе автокредитования, которая действует с 2015 г., кредитные организации предоставляют скидку на уплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости приобретаемого транспортного средства. Затем эти затраты возмещаются из федерального бюджета. Для жителей Дальнего Востока скидка на автомобили российского производства в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» увеличена до 25%.

В постановлении говорится, что общий объём финансирования программы составил 15 млрд рублей.

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