Киев, 30 июля, 2018, 07:57 — ИА Регнум. Украинским солдатам повысят зарплату с 1 октября 2018 года, сообщает 29 июля «Ukrainian Military Pages».

U.S. Army Europe Images Солдат ВСУ

Согласно сообщению, министерство обороны Украины направило письмо к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой выделить дополнительное финансирование в размере 4,5 млрд гривен на повышение зарплат ($170 млн). Отмечается, что большинство военнослужащих увольняются из украинской армии именно по причине низких зарплат. На данный момент зарплата украинского солдата в первый год службы составляет 7,5 тыс. гривен ($280).

Читайте также: Гройсмана призвали срочно менять экономическую политику Украины

Напомним, ранее разведка Донецкой Народной Республики (ДНР) заявила, что солдатам ВСУ не то, что низкую зарплату платят, а вообще ее не выплачивают, задерживая на несколько месяцев.