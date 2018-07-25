Гройсмана призвали срочно менять экономическую политику Украины

Киев, , 19:51 — REGNUM Украинские эксперты и политики призывают правительство Владимира Гройсмана кардинально пересмотреть модель функционирования экономики.

В частности, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов призвал кабмин пересмотреть невыгодные условия членства во Всемирной торговой организации и дискриминационное соглашение об Ассоциации с ЕС.

«Политика президента Трампа дает Украине шанс тоже перейти к политике протекционизма, пересмотреть заведомо невыгодные для Украины условия участия в ВТО, исправить явно дискриминационное для Украины соглашение об Ассоциации с ЕС, начать менять сырьевую модель развития украинской экономики на инвестиционно-инновационную», — написал Суслов в Фесбуке.

Также менять экономическую политику призвал депутат, глава фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко.

«Вернуть наших людей домой можно только деньгами.Менять экономическую политику: дать дешевые кредиты бизнесу, прекратить торговлю сырьем, развивать внутренний рынок и повышать зарплаты. Тогда поляки, итальянцы, португальцы будут приветствовать наших людей, как туристов с деньгами, а не как дешевую рабочую силу», — отметил Ляшко на своей странице в Фейсбуке.

Он также раскритиковал Польшу за создание рабских условий труда для украинцев.

«Спикер польского парламента заявил, что поляки очень рады нашим работникам в своей стране. Конечно, они рады: украинцы высококвалифицированные, образованные и … бесправны на чужбине. Работают, как рабы на клубнике, живут по 15 человек в комнате, а также на медицинскую помощь не могут претендовать, если что-то произойдет. Это нужно прекращать», — призвал Ляшко.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля председатель польского Сената Карчевски заявил, что Польша скорее приветствует украинских мигрантов, чем беженцев из стран Ближнего Востока из-за того, что украинцы лучше принимают польские ценности.

«Речь идет не о квотах или распределении мигрантов, а о выборе модели общества, в которой мы хотим жить. Мы видим, что происходит в мире — в Германии, Франции, где существуют параллельные общества, которые не хотят интегрироваться, потому что они преданы различным ценностям», — сказал спикер польского Сената, комментируя нежелании Варшавы принимать беженцев с Востока.

Польский чиновник отметил, что его страна в прошлом году приняла два миллиона украинцев, тогда как украинская власть приводит официальные цифры около миллиона. По его словам, Польша приветствует украинцев, поскольку они с большей вероятностью будут чтить польские ценности и традиции. Однако Карчевски не уточнил, что подавляющее большинство украинцев в Польше являются трудовыми мигрантами, а не искателями убежища.

Напомним, 27 июня 2014 года Украина и Европейский Союз подписали экономическую часть соглашения об ассоциации, которая якобы предусматривает создание зоны свободной торговли. В рамках соглашения ЕС ввел квоты фактически на всю экспортную линейку украинской продукции — металл, химию, трубы, сельскохозяйственную продукцию, продукты питания, текстиль и прочее.