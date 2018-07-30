Киев, 30 июля, 2018, 07:35 — ИА Регнум. Большая часть материалов, опубликованная в новом украинском учебнике по географии для восьмого класса, является «бредом». Об этом рассказал депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

По словам народного избранника, он пребывает в «шоковом состоянии» после того, как прочитал новый учебник.

«Мы (власти Украины) пытаемся строить новую страну не за счет каких-либо реальных сдвигов, а за счет внушаемого детям бреда, — сказал Рабинович. — Просто бреда».

Так, депутат Верховной рады обратил внимание на указанные в учебнике мнимые «достижения Украины в космосе», а также про завезенную с Украины в различные страны пшеницу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Владимирской горке в Киеве заявил, что христианский выбор Руси «одновременно был и выбором европейским».

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