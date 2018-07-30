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Пушков: Порошенко, говоря о Крещении Руси, пытается переписать историю

Политика

По мнению российского сенатора, принятие Русью христианства не могло быть никаким «европейским выбором», так как в то время подобными категориями никто не мыслил

Пушков: Порошенко, говоря о Крещении Руси, пытается переписать историю
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Дымовая завеса

Москва, 30 июля 2018, 07:15 — REGNUM  Украинский президент Пётр Порошенко, заявивший, что князь Владимир при крещении Руси сделал «европейский выбор», вновь занялся переписыванием истории. Об этом член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков написал 29 июля в своём Twitter.

Таким образом член Совета Федерации прокомментировал слова Порошенко, который во время выступления на Владимирской горке в Киеве утверждал, что князь Владимир 1030 лет назад выбрал для Украины «европейский путь».

По мнению российского сенатора, принятие Русью христианства не могло быть никаким «европейским выбором», так как в то время подобными категориями никто не мыслил.

«Избрав православие, князь Владимир сделал византийский выбор. И свободой тогда в Европе не пахло, даже понятия такого не было. Нонсенс, как обычно», — пишет Пушков.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1023453934386663424

Напомним, согласно мнению Порошенко, христианский выбор Руси «одновременно был и выбором европейским».

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Добавим, 28 июля народы России, Украины, Белоруссии и других государств праздновали 1030-летие Крещения Руси и день памяти святого равноапостольного князя Владимира, который в конце десятого века ввел в Древней Руси христианство в качестве государственной религии.

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