Багдад, 30 июля, 2018, 07:18 — ИА Регнум. Власти иракской провинции Ниневия создадут специальные учреждения, которые будут расследовать дела курдов-езидов, находящихся в плену у террористов, сообщает 30 июля Kurdistan.ru.

Bestoun94 Курды-езиды

По мнению властей, несколько тысяч езидов, числящихся пропавшими без вести, до сих пор находятся в плену у боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, курды-езиды исповедуют уникальные религиозные взгляды, представляющие из себя смесь христианства, ислама, а также зороастризма. Ввиду отсутствия у езидов прозелитизма, данное религиозное течение насчитывает всего около 1 млн последователей.