Хух-Хото, Китай, 30 июля, 2018, 06:58 — ИА Регнум. Власти Китая запустили план экстренных действий IV уровня с целью оказания помощи пострадавшим от паводка в автономном районе Внутренняя Монголия, сообщили в министерстве чрезвычайных ситуации КНР, передает 29 июля агентство Синьхуа.

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Около 761 тыс. жителей Внутренней Монголии на севере Китая пострадали от паводков, вызванных сильными дождями, не прекращавшимися в регионе с начала июля. В 7:00 по местному времени 27 июля стало известно о 12 погибших и двух пропавших без вести в результате прихода большой воды. Около 100 тыс. человек были эвакуированы.

По информации местного департамента по связям с общественностью, порядка 2528 домов рухнули и еще 3152 получили повреждения. Прямой экономический ущерб достиг 5,3 млрд юаней ($780 млн). Министерство чрезвычайных ситуаций направило рабочие группы для борьбы с последствиями разгула стихии. В пострадавшие районы также направлено 3 тыс. палаток, 5 тыс. раскладушек и провизия.