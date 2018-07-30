Екатеринбург, 30 июля, 2018, 06:36 — ИА Регнум. Четверо депутатов свердловского Заксобрания в 2017 году заработали меньше, чем их жёны. Причём в одном случае жена оказалась богаче в десятки раз, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Квентин Массейс. Меняла с женой. 1514

Единоросс Валерий Савельев задекларировал свой доход в размере 19 377 686,79 рубля. А его супруга получила за год 27 812 981,62 рубля.

Единоросс Владимир Ильиных получил доход в размере 2 239 456,48 рубля. Супруга оказалась богаче — 9 640 168,53 рубля. Ещё один единоросс, Вячеслав Брозовский, показал за год доход в размере 6 068 674,85 рубля. А его супруга — 19 878 513,94 рубля.

Справедливоросс Евгений Зяблицев отчитался о доходе в 1 468 864,66 рубля. Его супруга заработала 66 223 200,26 рубля.

При этом у Савельева и Зяблицева на жёнах значится и много имущества. Первый, по официальным данным, владеет всего лишь двумя квартирами. А супруга имеет аж 44 участка земли. У Зяблицева среди имущества указано два довольно больших участка земли и нежилое помещение. То есть всего три объекта. А список имущества его супруги растянулся на три с лишним страницы.

Напомним. самым богатым депутатом Заксобрания с доходом 109 553 716,70 рубля стал единоросс Алексей Кушнарёв. А самым бедным оказался справедливоросс Геннадий Ушаков с доходом в 5 750 рублей.