Чэнду, Китай, 30 июля, 2018, 04:25 — ИА Регнум. Китай запустил два спутника геопозиционирования BeiDou-3 на одной ракете-носителе, перейдя в режим беспрецедентно частых пусков, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

U.S. Air Force Спутник

Ракета-носитель «Чанчжэн-3B» стартовала с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая в 9:48 по местному времени в рамках 281-й миссии ракет «Чанчжэн». Спутники-близнецы стали 33-м и 34-м по счету элементами группировки навигационных спутников BeiDou. Они успешно вышли на орбиту спустя три часа после старта.

Отметим, что базовая спутниковая система навигации из 18 спутников BeiDou-3 будет сформирована уже до конца года и будет обеспечивать услуги геопозиционирования для стран, присоединившихся к китайскому проекту «Нового шелкового пути». Система BeiDou является китайским аналогом американской GPS, европейской Галилео и российской ГЛОНАСС.