Загреб, 30 июля, 2018, 02:54 — ИА Регнум. Высылка одного из российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией не испортила отношения между Москвой и Загребом. Об этом в интервью изданию «Коммерсантъ» рассказала президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

Флаг Хорватии

По её словам, персоной нон грата был объявлен один из дипломатов низшего ранга. Россия ответила зеркально.

«Это было ожидаемо, и не могу сказать, что это драматически повлияло на наши отношения», — отметила Грабар-Китарович.

Хорватия, как и другие страны Евросоюза и НАТО, ждет итогов расследования инцидента в Солсбери, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Хорватии заявила, что в Загребе очень ждут визита президента РФ Владимира Путина. Такая встреча пойдет стране на пользу, пояснила она.