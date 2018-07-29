Вашингтон, 29 июля, 2018, 22:53 — ИА Регнум. Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер уничтожил девятиметровый лимузин, переехав его на личном танке. Видео опубликовал телеканал CNBC на портале YouTube.

CNBC Make It. youtube.com Лимузин под танком

На кадрах видно, как Шварцнеггер вместе с ведущим Джеем Лено садится в танк M47 Patton II, после чего уничтожает девятиметровый лимузин.

6 апреля представитель Шварценеггера Дэниел Кетчелл на своей странице в сети микроблогов Twitter сообщил, что актер Арнольд Шварценеггер выписался из больницы Лос-Анджелеса после того, как ему была сделана операция на открытом сердце.

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